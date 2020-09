VÍDEO: Léo Natel analisa empate do Corinthians contra o Botafogo

No último dia 05/09, o Corinthians recebeu o Botafogo e acabou empatando em 2 a 2 após ter começado à frente no placar com gol de Fagner aos 2 minutos. O Timão quase perde de virada após os gols de Burno Nazário e Salomon Kalou, mas Jô conseguiu o empate nos minutos finais da partida.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com Léo Natel, atacante da equipe, onde ele analisa o empate do clube paulista, que está atualmente em 11º lugar com 9 pontos.