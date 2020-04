Liverpool atende a chamada de Soumaré

Novo pretendente na lista de Soumaré. Ele próprio estava esperando por ele e, meses depois, ele chegou. Trata-se do Liverpool. 'Teamtalk' garante que o jogador finalmente tenha entrado nos planos da equipe da Premier League. O francêss pode em breve ser comandado por Jürgen Klopp.

O motivo é o mesmo de sempre, que também o colocou nas agendas do Real Madrid e do Barcelona: ele tem 21 anos e brilha na Ligue 1. Nesta temporada, ele quebrou seu recorde de participação com 30 partidas das quais participou. foi titular em 25. Ele também deu uma assistência.

O jovem opera no meio do campo do Lille. Estar tão acostumado a uma liga do mais alto nível entre os grandes, neste caso a francesa, é o que lhe dá mais motivos para sua partida. Para finalizar, pelo menos 12,1 milhões de euros deverão ser colocados na mesa.

Espera-se que ele seja receptivo quando a oferta do Liverpool chegar, pois foi ele mesmo quem congelou outras propostas para esperar pelos ingleses. É claro que ele também gosta do Manchester United, então pode haver uma competição difícil para contratá-lo.