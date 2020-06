Liverpool recua e Timo Werner fica perto do Chelsea

E o Chelsea está prestes a reforçar seu ataque: segundo apurado pela 'Goal', o clube irá pagar a multa rescisória de Timo Werner, centroavante do RB Leipzig. O alemão já aceitou a proposta e deve ser jogador dos Blues.

Os valores ficarão entre 55 e 60 milhões de euros, devido a uma cláusula no contrato do atleta que aumenta o preço da multa caso a equipe alemã se classifique para a Liga dos Campeões no final da Bundesliga. Independente do caso, os ingleses já sinalizaram que irão exercer a compra.

Werner já até conversou com Frank Lampard, treinador do Chelsea, e deve assinar nos próximos dias um vínculo para ficar em Stamford Bridge até junho de 2025, com um salário de mais de dez milhões de euros mensais.

E o alemão, grande destaque do RB Leipzig na temporada, com 25 gols em 29 jogos na Bundesliga, já chega com uma motivação a mais: o pouco esforço do Liverpool em contar com o jogador.

Sim, os Reds estavam interessados em contratar Werner, mas nunca concordaram em pagar a multa rescisória do atleta e estavam esperando o início da janela para tratar com os alemães. Mesmo que o centroavante parecesse muito empolgado em reforçar o clube inglês, em tempos de coronavírus, o Liverpool resolveu economizar. E a vida seguiu seu curso.

O próprio atacante já havia declarado que considera Jurgen Klopp o "melhor treinador do mundo", enquanto que o comandante do líder da Premier League já tinha até se reunido com o jogador para o conhecê-lo. Agora, depois de todo o flerte, aparentemente os dois alemães serão rivais.

Triste para a torcida do Liverpool, que já esperava contar com o centroavante para formar, talvez, um quarteto mágico com Salah, Firmino e Mané. A reação dos fãs do clube foi de incredulidade, tamanho era o favoritismo do clube pela contratação do jogador. Agora, pelo que parece, vão ter que se contentar em assistir o atleta formar dupla com Tammy Abraham no Chelsea.

No entanto, ainda existe uma última esperança: antes do contrato ser assinado, os Reds poderiam atravassar o negócio, caso se prontificassem a pagar a multa rescisória. Como o clube parece mais determinado em não realizar grandes negociações, devido a pandemia do coronavírus, é muito, mas muito provável, que Timo Werner desembarque no norte de Londres.