Liverpool tem o melhor goleiro do mundo, mas sofre com reservas

Jürgen Klopp está desconfortável com a atual situação dos goleiros da equipe. A lesão de Alisson o deixará de fora da partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. Perdendo a decisão por 1 a 0, Adrian é quem deve assumir a posição, mas ele não passa a mesma confiança do brasileiro.

Com o terceiro goleiro, Caoimhin Kelleher, também machucado, Klopp não está satisfeito com suas opções para a posição. "A situação dos goleiros não é confortável, claro, mas temos Adrian e Andy Lonergan", disse o alemão. "Kelleher também está machucado, Adrian fez algumas boas atuações, mas não é bom quando um jogador com a qualidade do Alisson não está disponível".

O Liverpool já se recuperou da derrota que tirou a invecibilidade da equipe na Premier League. Na manhã desa sábado, 7 de março, o time bateu o Bournemouth em Anfield por 2 a 1 para se aproximar ainda mais do título inglês.

Nesta quarta-feira, o time recebe o Atlético de Madrid para tentar se classificar para as quartas de final da Liga dos Campeões e seguir na caminhada de defender o título.