Lucas Paquetá assina como reforço do Lyon

Lucas Paquetá foi emprestado ao Lyon em uma operação realizada junto ao Milan e confirmada oficialmente nesta quarta-feira. O acerto vale para a atual temporada e envolve opção de compra por 20 milhões de euros ao final do contrato.

O brasileiro revelado pelo Flamengo chegou à Itália com grandes expectativas em janeiro de 2019. No entanto, em apenas um ano e meio, o meia brasileiro não convenceu e começou a temporada 2020/21 fora até mesmo do banco de reservas da equipe rossonera.

"Lucas Paquetá chegou! O meio-campista brasileiro será apresentado oficialmente às 13h30 desta quarta, numa coletiva de imprensa organizada no auditório do Groupama Stadium. O presidente Jean-Michel Aulas e o diretor esportivo Juninho estarão presentes para a ocasião. A apresentação da nova contratação do OL estará disponível ao vivo na OLTV e no OL Play", anunciou o clube francês.

No Milan, Paquetá realmente não engrenou, embora tenha vestido até a camisa 10 da seleção brasileira em alguns amistosos. Com o clube 'rossonero', o meia atuou em 44 partidas, foi titular 29 vezes, marcou anotou somente um gol e deu três assistências.

Um dia antes, o Olympique Lyonnais informou outro movimento na equipe, com a saída de Youssouf Koné por empréstimo ao Elche até o dia 30 de junho de 2021 sem opção de compra.