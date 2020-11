Lucas Torreira testa positivo e desfalca o Atleti contra o Barça

O Atlético de Madrid tem mais um problema no elenco para enfrentar o Barcelona, no próximo sábado, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

O meia uruguaio Lucas Torreira é desfalque garantido confirmado nesta terça-feira em função de resultado positivo em teste de Covid-19. O exame foi realizado logo no retorno do atleta, que estava concentrado com a seleção do Uruguai e não apresenta sintomas.

No ataque, com Luis Suárez sendo ausência praticamente certa, Diego Costa deve ser a referência do time de Simeone entre os titulares após se recuperar de lesão.

Com 17 pontos, o Atlético de Madrid ocupa o terceiro lugar da tabela do Campeonato Espanhol a três pontos da Real Sociedad, atual líder. O Barcelona, com dois jogos atrasados, aparece em oitavo e soma onze pontos.