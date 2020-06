Luis Suárez, gols que são sinônimos de vitória

O Barcelonismo ficou sabendo nesta sexta-feira da má notícia da lesão de Leo Messi, mas com as boas notícias do mais possível retorno de Suárez para o primeiro jogo pós-paralisação. E é que o uruguaio não é apenas uma garantia de gol, é que seus gols tendem a valer três pontos, porque quando ele marca, o Barça quase sempre sai com a vitória.