Mainz 05 vence e se afasta do rebaixamento

O Mainz 05 conseguiu sua segunda vitória consecutiva na PreZero Arena, derrotando o Hoffenheim (2 a 1) e escapando da zona de rebaixamento da Bundesliga, na qual entram Köln e Arminia Bielefeld.

A disparada da equipe do dinamarquês Bo Sevensson, que somou sete pontos nos últimos três jogos, fez com que saíssem da parte inferior da tabela no final da 26ª rodada.

O duelo com o Hoffenheim foi resolvido no primeiro tempo. Robert Nesta Glatzel marcou logo no primeiro minuto do jogo para colocar os visitantes na frente, mas Ihlas Bebou, do Togo, fez o gol do empate aos 39 minutos.

Pouco antes do intervalo, Dominik Kohr colocou novamente o Mainz 05 na frente, que manteve a vantagem no segundo tempo.

A equipe de Sevensson sobe para o 15º lugar. O Colônia está em penúltimo lugar e Arminia Bielefeld, penúltimo. O Schalke 04 é o lanterna da competição, com 14 pontos.