United ativa 'plano Sancho' para trazer craque do Dortmund

Mesmo com os campeonatos paralisados por conta da pandemia do novo coronavírus, os bastidores do futebol seguem agitados. Na Inglaterra, mais especificamente em Manchester, a bola da vez é Jadon Sancho, joia inglesa do Borussia Dortmund. Revelado pelo City, o jogador é sonho antigo do United, que promete vir com tudo para contratar de vez o jogador.

De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, os Red Devils já teriam até entrado em contato com o empresário do atleta para contratá-lo o mais rápido possível, frente a grande lista de clubes interessados em contar com o jogador na próxima temporada. O Chelsea é um dos maiores interessados, mas, conforme apurado pela 'Goal', o United está na frente de seu rival inglês na briga pelo jovem.

O Manchester United terá que abrir os cofres se quiser realmente levar a nova sensação do futebol Inglês para Old Trafford. Por sua vez, o Borussia Dortmund promete não facilitar a saída do jogador, mesmo com a crise causada pelo novo coronavírus.

“Posso dizer claramente que, apesar da crise que existe, os clubes mais ricos não devem acreditar que podem barganhar em Dortmund”, disse Hans-Joachim Watzke, chefe executivo do Dortmund, à Bild. “Não devemos vender ninguém abaixo do valor”.

Quem também aprova a contratação do jovem de 20 anos é Rio Ferdinand, grande ídolo da história dos Red Devils. Para ele, Sancho deve ir para um clube que brigue por títulos que permita o desenvolvimento do jogador.

“Jadon deve jogar em um time que lhe permita melhorar e conquistar troféus. Sei que pode ser Chelsea ou PSG, mas acho que o Manchester United é o lugar ideal para o Sancho", disse o lendário zagueiro da seleção da Inglaterra.

Elogiado por Neymar, Sancho é uma das grandes sensações da Bundesliga nesta temporada. Ele acumula 90 jogos e 31 gols com a camisa do clube alemão, e mais 11 partidas pela seleção de seu país, com dois tentos marcados.

Ainda segundo Ferdinand, o Manchester não deveria se limitar a contratar apenas Sancho. O ex-camisa 5 acredita que o também inglês Harry Kane seja o nome ideal para comandar o ataque do clube.