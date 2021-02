Manchester United complica renovação de Coman com o Bayern

Kingsley Coman está tendo mais uma grande temporada no Bayern de Munique e já acumulou onze assistências e seis gols em 24 jogos. Ele é uma presença constante no atual campeão alemão e europeu.

Por isso, a diretoria deseja renovar seu contrato, que tem prazo final marcado para 2023. Segundo a imprensa local, o meia-atacante não está totalmente satisfeito com o seu salário e, por enquanto, as negociações estão paradas.

Conforme informação de 'Bild', o clube quer acelerar os procedimentos para chegar a um acordo o mais rápido possível com o atacante, que já tem concorrentes, como o Manchester United, que podem complicar os planos.

A publicação do jornal alemão afirma que os ingleses poderiam oferecer a Coman o dobro do salário, o que poderia fazê-lo tomar a decisão de fazer as malas. Aos 24 anos, ele vive sua sexta temporada no Bayern de Munique após passagens por Juventus e Paris Saint-Germain.