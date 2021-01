"Não é uma derrota que irá nos tirar do foco", diz Mancini

O Corinthians foi goleado pelo rival Palmeira na última rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da derrota, Mancini revelou que o foco do Timão é o mesmo.

"Brigamos pela Libertadores, não mudei meu foco, não é um obstáculo que vai fazer com que a gente mude ou desista do que está na nossa frente. Temos 27 pontos em disputa e vamos atrás da vaga na Libertadores. Lá atrás era outro objetivo, com as vitórias em sequência botamos outro objetivo, então não vamos desistir. Por mais que a gente sinta a derrota, nossa torcida também está chateada, vamos focar ainda mais, nos concentrar ainda mais para que isso não volte a acontecer", disse o treinador.

