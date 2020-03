'Marca': dificilmente Arthur estará na volta contra o Napoli

Na última sexta-feira, os alarmes soaram no Barça depois que Arthur Melo não treinou com o resto de seus companheiros de equipe. Após a sessão, o Barcelona confirmou os problemas no tornozelo do brasileiro, que viu Riqui Puig substituí-lo na lista contra a Real Sociedade.

Embora a lesão do ex-gremista parecesse algo sem importância, a verdade é que sua participação na Liga dos Campeões contra o Napoli é dúvida.

Arthur não avançou como esperado em seu trabalho de recuperação com o Doutor Cugat e 'Marca' deixa no ar sua participação na partida de volta contra o Napoli.

Com isso, parece que Quique Setién terá que preparar esse jogo sem contar com o jogador brasileiro, um dos jogadores mais habilidosos do meio de campo azul-graná, mas que ainda não encontrou regularidade nesta temporada.

Antes do Napoli, Arthur ainda perderá a visita do Barcelona à Mallorca. Uma partida teoricamente 'fácil' para o novo líder da competição, mas que o Barça não poderia se complicar. Vale lembrar que o Real Madrid sofreu sua primeira derrota na temporada neste mesmo estádio.