Marquinhos comemora gol "no quintal de casa"

Marquinhos abriu o placar para o Brasil na goleada por 5 a 0 sobre a Bolívia pela estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar 2022. Foi um momento especial por estar atuando onde morou durante cinco anos em seu período de formação, pois era nessa área que os jovens da base do Corinthians ficavam instalados.

"Minha família morava na Zona Norte de São Paulo, então ficava muito fora de mão para ir e voltar todo dia. Foram momentos muito bons que vivi aqui. Ter a oportunidade de marcar um gol pela Seleção Brasileira neste gramado foi uma sensação incrível. Foi como fazer um gol no quintal de casa", disse o zagueiro após a partida.

Vale destacar a curiosidade de que Marquinhos teve de se mudar do terreno onde morava justamente para que o estádio fosse construído. Apesar de ter estreado com o Corinthians aos 17 anos, ele não havia tido a oportunidade de atuar pelo clube com a nova casa pronta.

"É sempre especial marcar um gol aqui. Posso considerar que foi meu primeiro gol em casa. Fico muito feliz, ainda mais por ter sido o primeiro desta bela vitória", disse o zagueiro, que já havia atuado na arena em dois jogos do Brasil, mas sem balançar as redes até a partida dessa sexta-feira.

Contra os bolivianos, o jogador disputou sua 48ª partida com a camisa da seleção brasileira principal. Aos 26 anos, ele soma dois gols marcados pela Canarinha e uma participação em Copa do Mundo (2018). Entre os títulos, destacam-se o da Copa América de 2019 e o ouro nos Jogos Olímpicos do Rio 2016.