Martinelli renova com o Arsenal: um novo capítulo na história dos brasileiros no clube

E Gabriel Martinelli será do Arsenal por muito tempo: exatamente um ano depois de ser anunciado pelos Gunners, o jovem revelado pelo Ituano renovou seu vínculo com o clube inglês até 2024 - com opção para mais um ano.

Décimo brasileiro a vestir a camisa da equipe, o atacante não só é a esperança de ver um atleta do país ter sucesso em um dos clubes mais tradicionais da Inglaterra, mas é encarado como o futuro da posição no Arsenal.

Depois de jogadores como Edu Gaspar - diretor de futebol do clube - e Gilberto Silva, ambos ídolos dos Gunners por terem feito parte da equipe de 2004/05, campeã invicta da Premier League, poucos atletas brasileiros conseguiram se destacar no time.

Tentativas não faltaram: André Santos, Júlio Baptista, Denílson e Eduardo da Silva são alguns jogadores que chegaram jovens ao Arsenal, em circunstâncias diferentes e não tiveram sucesso, por motivos variados. Martinelli pode quebrar essa sequência.

O jovem, em 26 jogos com a camisa dos Gunners, já tem dez gols. Apelidado de "Gabigoal", o atacante brilha sempre que entra em campo. Mesmo lesionado no momento, continua sendo querido pela torcida.

Assim, enquanto o Arsenal vive um clima nebuloso, Martinelli, junto de outros garotos como Bukayo Saka e Eddie Nketiah, desponta como possíveis soluções para substituir Aubameyang e recolocar o clube no caminho dos títulos.

Na oitava colocação da Premier League, os Gunners estão numa posição que não representa sua grandeza e tradição na Inglaterra. Assim, aposta na evolução de nomes como o do brasileiro para tentar bater de frente com gigantes como o Liverpool e o Manchester City.