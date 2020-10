"Mbappé deve ficar atento aos zagueiros que podem destruir o seu joelho"

O 60º aniversário de Diego Armando Maradona lhe rendeu um especial na revista 'France Football' . E a estrela argentina continua rendendo muitas notícias.

Em um dado momento, Maradona falou sobre Kylian Mbappé, e lhe deu um conselho. "É um jogador fantástico, mas ainda é muito jovem", começou o 'Pelusa'.

"Tem que jogar muitas partidas em todas as competições para continuar crescendo, e deve estar atento aos zagueiros que podem destruir o seu joelho", completou Maradona.

Outro dos temas foi a sua possível transferência para o Olympique de Marsella, algo que não chegou a acontecer já que ele permaneceu no Napoli.

"Entraram em contato comigo e me ofereceram o dobre o salário. Eu estava em Napoli, e perguntei ao presidente se ele me deixava ir e ele me disse que só se nós ganhássemos a Champions. Assim, no dia que vencemos fui ao seu escritório, mas ele mudou de opinião e não me liberou", revelou.