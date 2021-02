Mbappé, do hat-trick contra o Barça a perder para o Monaco

O PSG continua se deixando levar na Ligue 1. Apesar de elevar a moral com uma grande vitória no Camp Nou, o time parisiense derrapou no Parc des Princes contra o Monaco (0-2).

Os homens de Mauricio Pochettino nada puderam fazer contra a superioridade da equipe visitante, que aproveitou os gols de Diop e Maripán para tirar-lhes três pontos mais do que valiosos.

O rosto do PSG era totalmente oposto ao que apresentou contra o Barcelona. Mesmo Mbappé, que brilhou com um hat-trick no campo do Barça, não conseguiu evitar o colapso de sua equipe.

A grande estrela da equipe parisiense passou, em apenas cinco dias, de monopolizar as capas de sua exibição no Camp Nou até desaparecer completamente diante de "seu" Monaco.

Kylian chegou com tudo para a partida e queria jogar bem contra o clube onde explodiu a tal ponto que o PSG pagou 180 milhões de euros pelos seus serviços.

Ele não teve nenhuma chance clara de marcar e a equipe de Niko Kovac foi capaz de detê-lo. A equipe parisiense ficou sem marcar pela quinta vez nesta temporada.