Mbappé, Haaland ou CR7? A solução do Real ‘por enquanto' se chama Benzema

Os noticiários do Real Madrid se agitaram com o possível retorno de Cristiano Ronaldo, enquanto o clube merengue segue como um dos principais interessados nos jovens Erling Haaland, do Borussia Dortmund, e Kylian Mbappé, do PSG. Mas enquanto os rumores sobre reforços bombásticos ganham força na capital da Espanha, Karim Benzema continua resolvendo as partidas para a equipe de Zidane.

Ao lado de Cristiano Ronaldo, Benzema formou uma das grandes duplas do futebol europeu, mas com um papel de coadjuvante, mudando um pouco seu estilo de jogo para servir seu ex-companheiro da melhor forma possível.

Assim, o Real conquistou o tricampeonato da Liga dos Campeões de forma consecutiva, mas o francês sempre foi colocado abaixo de outros nomes da equipe, como CR7, claro, e até mesmo Marcelo, Modric ou Toni Kroos.

Porém, desde a saída do português para a Juventus, o camisa 9 merengue assumiu o posto de protagonista e goleador da equipe. E foi assim que o Real voltou a conquistar o título de La Liga na temporada passada, com Benzema extremamente decisivo.

É verdade que o Madrid não passa por sua melhor fase. Zidane já balançou no cargo, Hazard acumula uma lesão atrás da outra, Vinicius Jr. muitas vezes é criticado, mas não importa qual seja o problema, a solução se chama Karim Benzema.

No último final de semana, o Real perdia para o Elche por 1 a 0, mas o francês tratou de virar a partida com dois gols, o último deles nos minutos finais de jogo, quando o empate já parecia certo. Nesta terça-feira (16), contra a Atalanta, tratou de abrir o placar logo no primeiro tempo para encaminhar a classificação do Real para as quartas de final da Liga dos Campeões.

Com o tento, ele chegou a 70 gols na história da Champions League, apenas um atrás de Raul - lenda merengue que durante muito tempo foi o maior goleador da competição -, mas com 16 jogos a menos do que o espanhol. Ele também já é o quinto maior artilheiro da história do clube, com 270 gols marcados, à frente de lendas como Puskas e Hugo Sanchez.

Mas enquanto Benzema segue como a solução dos problemas, o Real ainda busca um craque para suprir a ausência de Cristiano Ronaldo.

Erling Haaland e Kylian Mabppé sempre estiveram no radar merengue, mas desde as oitavas de final da Liga dos Campeões, quando os jovens craques mostraram que estão prontos para assumir um papel de protagonismo no futebol mundial, seus nomes ganharam ainda mais força.

Além disso, com mais uma dolorosa eliminação da Juventus na competição, o retorno de Cristiano Ronaldo também passou a ser especulado.

Zidane, que já havia comentado sobre os rumores, ontem voltou a falar sobre o tema após a partida contra a Atalanta. “Por enquanto temos Karim Benzema. Vamos aproveitar”, disse o treinador ao ser perguntado sobre a possível chegada de um dos três atacantes.

O “por enquanto” sugere que algum dos nomes realmente possa chegar a Madrid. Mas enquanto as contratações não passam de rumores, a solução do Real tem nome: Karim Benzema.