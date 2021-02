"Mbappé tem muita vontade de ir ao Real Madrid; ele adora"

A carreira de Jesé, ao longo dos anos, se tornou uma montanha-russa sem estação fixa para explorar aquele jogo que ele demonstrou durante sua passagem pelo Real Madrid. Agora, de volta à Las Palmas, ele quer recuperar sentimentos. Ao passar por 'El Partidazo de COPE', ele falou sobre isso e muito mais.

Jesé, que conheceu bem Mbappé durante as temporadas no PSG, foi questionado sobre se vê ou não o francês em um futuro na equipe merengue: "Ele quer muito ir. Seu ídolo sempre foi Cristiano Ronaldo desde que começou a assistir futebol. Ele adora o Real Madrid e tenho certeza de que um dia jogará lá".

Focado em sua figura, o jogador enviou uma mensagem clara. "Muita gente me considera aposentado. Isso me dá vontade de treinar e jogar bem. Tive propostas da Turquia, México, Arábia... Fico aqui porque tenho pessoas próximas que me amam e o apoio do clube" , ele destacou.

"Quero falar de futebol. O passado tem de ficar para trás e agora quero estar focado nisso. Sempre fiz a minha parte, mas no fim as coisas não aconteceram", acrescentou Jesé, que ainda se lembra daquela lesão contra o Schalke 04 como jogador do Real Madrid.

“Muitas vezes já dei voltas. É claro que isso marca minha carreira esportiva. Foi como se uma Ferrari batesse a 300 km/h e quebrasse. E é preciso começar do zero e consertá-la”, lembrou o espanhol.

Agora, já empolgado com a nova temporada em Las Palmas, Jesé quer deixar os fantasmas do passado para trás e brilhar novamente em campo.