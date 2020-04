'MD': 100 milhões com Bale e James

Em meio a pandemia do coronavírus, o Real Madrid pretende fazer caixa com a venda de dois jogadores, o time do Santiago Bernabéu espera arrecadar até 100 milhões de euros com as vendas de Bale e James Rodríguez, segundo informações do 'Mundo Deportivo'.

Os dois jogadores estão próximos de um final de contrato com o conjunto 'merengue' e também não gozam de muito prestígio com o treinador Zinedine Zidane.

James ainda tem muito mercado pela Europa e uma série de pretendentes, principalmente na Premier League. Resta saber como a crise financeira irá afetar os negócios dos clubes ingleses.

Já a saída de Bale não parece tão simples. O galês está avaliado em torno aos 40 milhões, possui um alto histórico de lesões e recebe um alto salário, o que afasta alguns compradores.