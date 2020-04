'MD': o PSG, disposto a tentar Zidane

O Paris Saint-Germain propôs para a próxima temporada afrancesar seu time. Isso está estruturado em torno dos jogadores, é claro. No entanto, nas últimas horas, as informações do 'Mundo Deportivo' poderiam dar uma nova reviravolta ao assunto: os gauleses estariam pensando em tentar Zinedine Zidane.

Há dúvidas sobre a capacidade de Thomas Tuchel. Mais por uma questão de gerenciamento de egos do que pelos próprios resultados. Na verdade, eles já tiveram dificuldades com Kylian Mbappé, algo que preocupa nos escritórios do Parc des Princes.

De fato, uma contratação hipotética de Zidane se tornaria o impulso definitivo, juntamente com a mega oferta de renovação que ele propunha, para remover da cabeça de Mbappé a possibilidade de ir a Madri. O atacante, declarado fã de Zizou, realizaria um sonho.

De qualquer forma, a possibilidade de o técnico do Real Madrid ir até o final da temporada ao PSG parece bastante complicada hoje, mesmo que isso signifique retornar à França.

Não é de surpreender que hoje o técnico do Real esteja interessado na possibilidade de convencer novos jogadores a se mudarem para o Santiago Bernabéu, como aconteceu com Paul Pogba ou Eduardo Camavinga.

Até o momento, toda a carreira de Zidane como treinador esteve no Real Madrid. Primeiro em Castilla, que treinou entre 2014 e 2016, e desde então em duas etapas com o primeiro time, apenas interrompido em 2018, quando o treinador francês optou por um ano sabático que interrompeu os meses para retornar a Chamartín.