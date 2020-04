VÍDEO: melhores momentos do Colo-Colo em 2019

A paralisação causada pela Covid-19 faz com que todos os clubes percam dinheiro a cada dia que passa. Para aliviar os efeitos, a ANFP injetou 23,7 milhões de euros nas equipes chilenas.

Em meio à interrupção das competições, o time busca um novo técnico e não esconde o interesse na contratação de Felipão. É uma tentativa de se recuperar da má campanha, que o deixa em 13° lugar entre os 18 times do campeonato nacional após sete jogos.

Ainda há indefinição no comando do time e no retorno do futebol. Enquanto a bola não volta a rolar, relembramos melhores momentos do Colo-Colo