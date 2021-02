Mesmo demitido, o Chelsea continuará pagando o salário de Lampard

Frank Lampard já não é treinador do Chelsea, mas continua recebendo seu salário. Nesse domingo, o jornal 'Daily Mail' divulgou que a diretoria de Stamford Bridge se comprometeu a continuar pagando o salário de Lampard até o mês de julho.

De acordo com a citada fonte, Roman Abramovich e Marina Granovskaya chegaram a esse acordo com o ídolo para não ter que bancar o valor da alta multa rescisória.

O ex-treinador 'blue' tinha contrato válido até 2022, o que obrigaria o clube a pagar cerca um ano e meio de multa. Mas o acordo prevê pagamentos mensais de 400.000 euros até julho.

Ainda de acordo com as informações do 'Daily Mail', o acordo será válido até a data limite desde que Frank Lampard não encontre uma nova equipe.

A imprensa inglesa aponta o interesse do Bournemouth no treinador, mas Lampard teria recusado a oferta devido a grande diferença salarial.