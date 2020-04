Messi alegrou o dia de pequeno craque: "Impressionante!"

Arat é uma sensação no Instagram e alcançou seu maior objetivo: atrair a atenção de Leo Messi. O menino ofereceu uma bicicleta ao argentino, estrelando um de seus famosos vídeos com uma camisa do Barcelona e o '10' nas costas.

Nele, ele realizou uma bicicleta perfeita, deixando todos os seus seguidores surpresos. Mas o que ele não esperava era que o verdadeiro '10' de Barça reconhecesse o bom trabalho. Ele fez um comentário que provavelmente fez feliz o dia do jovem.

"Obrigado, Arat!! Vejo muita classe aí, incrível! Abraço!!!", escreveu o jogador de futebol. O perfil do Instagram respondeu: "Obrigado. Arat diz: eu amo Messi." Até o clube da cidade de Barcelona lhe dedicou uma mensagem na caixa de comentários.

Logo após o evento, a conta mudou a mensagem publicada com o vídeo para relatar que o sonho de Arat é jogar um dia no Barcelona. Também ficou claro que ele quer ser como Messi e que fará o que for preciso para alcançar seu desejo.