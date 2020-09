Messi anuncia que continuará no Barcelona

Em entrevista a 'Goal', Messi confirmou nesta sexta-feira que ficará no Barcelona por mais uma temporada. O desejo de vestir outra camisa, assim, fica adiado pelo menos até o fim da campanha 2020-21.

"Jamais iria à Justiça contra o clube da minha vida, por isso vou ficar no Barcelona", disse o camisa 10.

O grande obstáculo para deixar o Camp Nou envolve o pagamento da cláusula de 700 milhões de euros. O argentino segue alegando que está livre para deixar o clube, mas a diretoria e La Liga dizem que é preciso pagar a rescisão- entenda o impasse entre Messi e Barcelona.

Nesta sexta-feira, foi conhecida a resposta de Lionel Messi à LaLiga, com um comunicado que mantém o posicionamento a respeito da cláusula. "Esta indenização não se aplicará quando a resolução do contrato por decisão unilateral do jogador tenha efeito a partir de finalizada a temporada 2019-20", reafirma o jogador.

A falta de acerto estava gerando um problema que poderia acabar na Justiça. Sem querer sair pela porta dos fundos, o jogador, então, recua e decide permanecer por pelo menos mais uma temporada no time em que conseguiu números expressivos e quebrou muitos recordes.

Espera-se que Messi passe pelas provas de coronavírus nos próximos dias e que se integre ao grupo treinado por Ronald Koeman para iniciar sua pré-temporada.