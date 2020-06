Messi apoia a UNICEF na luta contra o coronavírus

Leo Messi deu algumas entrevistas ao longo dessa época de pandemia e de volta à normalidade. O craque argentino deixou claro que está bastante comprometido a ajudar na luta contra o COVID-19.

Desta vez, o jogador apoiou a causa da UNICEF Argentina e convidou todos os seus seguidores a se unirem à causa.

"Você sabia que as meninas e meninos são vítimas secundárias do coronavírus? Neste momento tão difícil para o meu país e para o mundo, me uno à "unicefargentina para ajudar os meninos e meninas a receberem uma alimentação adequada e não ficarem doentes", escreveu Messi nas redes sociais.

O atacante já doou um milhões de euros entre o hospital Clínic de Barcelona e a Argentina. O centro catalão agradeceu o gesto nas redes sociais.

"Leo Messi fez uma doação para a luta contra o COVID-19 à Clínic. Muito obrigado, Leo, pelo compromisso e apoio", pôde ser lido.

Nas últimas horas, Messi falou no 'El País Semanal' sobre o momento atual e garantiu que "o futebol e a vida não voltarão a ser como eram antes".