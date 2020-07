Após a goleada sobre o Alavés no último jogo do Barcelona no Campeonato Espanhol, Lionel Messi voltou a falar com a imprensa e analisou o momento do time, que ainda tem a Champions League pela frente.

“Não fizemos uma grande temporada, mas hoje tivemos atitude e compromisso. É o primeiro que devemos ter, sempre. Em vontade nenhum time pode ganhar da gente, nunca. O jogo virá como consequência disso”, disse o argentino.

Diante de resultados negativos, o time fez uma avaliação interna. "Precisávamos de um pouco de tranquilidade. Limpar a cabeça e voltar com mais vontade. Já fizemos a auto-crítica da porta para dentro. Agora temos que nos estabilizar, trabalhar, dar o máximo e mostrar que mudamos", acrescentou.

Com mais dois gols, a artilharia está quase garantida para Messi, que vê outras prioridades. "Digo sempre que os objetivos individuais são secundários. Gostaria que esse trofeu fosse acompanhado pela conquista do campeonato", lamentou.