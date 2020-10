"Messi é fantástico, Cristiano um ganhador", diz Pjanic

Alguns poucos jogadores tiveram a sorte de jogar tanto com Lionel Messi como com Cristiano Ronaldo. Um dos últimos a conseguir essa honraria foi o meia Miralem Pjanic.

O bósnio jogou com o português na Juventus e na última janela de mercado acertou a sua transferência para o Barcelona, onde tem o '10' ao seu lado.

Em uma entrevista ao 'Tuttosport', Pjanic falou sobre os dois craques e analisou as características de cada um deles.

"Ronaldo é um campeão nato. Um trabalhador incrível, que tem cuidado com cada detalhe, que é obcecado pelos gols, pelas estatísticas, pelas vitórias. É um ganhador, um líder, mas também alguém que se integra no seio do grupo de forma agradável", disse o bósnio em declarações ao jornal italiano 'Tuttusport''.

"O Messi é fantástico. É difícil de descrever: o que você vê nos jogos te faz pensar que é um extraterrestre, mas ao vê-lo de perto, nos treinos, você percebe que ele é assim mesmo, é a sua condição natural. A simplicidade com que faz gestos técnicos incríveis é o que mais impressiona. Sempre que ele tem a bola, alguma coisa acontece. É um fenômeno", declarou Pjanic.

"Daqui a uns anos, quando pararem, vamos perceber o nível a que eles chegaram, a quantidade de gols que marcaram. Os campeões que são. Tenho o privilégio de ter jogado com os dois, de os ver de perto e de aprender com eles", completou.