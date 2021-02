Messi e Trincão garantem três pontos contra o Betis

A partida começou com um XI de Koeman querendo poupar os jogadores para a Copa do Rei, enquanto o Betis entrou em campo com artilharia mais do que pesada. Uma decisão que valeu a pena para o time da casa.

Com a precoce ausência de Araujo nos primeiros minutos após torsão no tornozelo, De Jong precisou entrar em seu lugar para lutar por uma vitória.

O jogo foi bastante equilibrado, com boas chances para os dois lados, e o Betis sabia bem por onde atacar para causar dano no time visitante. A lateral esquerda foi amplamente explorada e Juanmi cabeceou uma bola que tirou tinta da trava, algo que foi respondido à altura com Lenglet recebendo uma bola sozinho na área e cabeceando para fora.

As longas enfiadas de Busquets foram uma arma bastante utilizada, mas não suficientes para abrir o placar. Coisa que o Betis fez aos 37 minutos: em contra-ataque, Fekir disparou e tocou para Emerson, que cruzou rasteiro para Borja Iglesias apenas empurrar para o fundo do gol.

Algumas bolas chegaram com certo perigo na área verde e branca, mas as definições não foram suficientes para evitar que o 1º tempo chegasse ao final com a vitória parcial do Betis.

Para o 2º tempo, a única mudança foi Pedri no lugar de Braithwaite.

E o time da casa voltou com sangue nos olhos para ampliar a vantagem, mas foi a vez de Ter Stegen mostrar serviço. Fekir encontrou Juanmi na marca do pênalti em toque rasteiro. Ele desviou na cara do gol e Ter Stegen fez uma bela defesa.

Mas o jogo logo mudou de cara por conta de uma substituição dupla de Koeman que garantiu os três pontos ao Barça: Messi e Trincão entraram no jogo.

Apenas dois minutos depois de entrar, Messi fez um belo gol para colocar um sorriso na cara de seu técnico holandês. Dembélé foi em linha de fundo, tocou rasteiro atrás e Messi entrou na área, chutou no cantinho e fez um milimétrico gol de empate.

O argentino havia entrado com tudo e, no lance seguido, fez uma tabelinha com Trincão, que foi interceptada dentro da área no momento certo. Um novo jogo estava acontecendo.

Dembélé tentou garantir logo o gol da virada ao invadir a área e chutar cruzado, mas o goleiro brilhou e tirou para escanteio com a ponta dos dedos.

A equipe da casa sabia que o Barça estava crescendo cada vez mais e, quando a sorte aparece, fica inevitável: o Barça virou o jogo. Jordi Alba cruzou rasteiro na pequena área buscando Griezmann, ele desviou errado, mas a bola acabou tocando em Ruiz e entrando no gol do Betis.

O time verde e branco não quis saber de desistir, porque havia muito jogo pela frente. E logo em seguida, sete minutos depois, chegou o gol de empate. Em alta cobrada no 2º pau, Victor Ruiz cabeceou e fez o gol da redenção com uma paulada direto para o fundo do gol.

Os minutos seguintes foram de total equilibrio, com os dois times igualmente buscando o gol da vitória, que finalmente saiu nos minutos finais, graças ao português Trincão. O português chutou da entrada da área uma bomba que tocou no travessão antes de entrar no ângulo. Golaço do luso.

Sem tempo mais para qualquer reação, o jogo chegou ao fim com um Koeman que teve uma amostra do poder individual que tem o Barça, que poderá ser mais do que útil para faturar a Copa do Rei, já que o título da LaLiga parece cada vez mais distante graças a um Atlético de Madrid 'on fire'.