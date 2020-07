Messi e uma foto de família (quase) normal

O filho de Messi tem um dom: o dom da travessura. Em várias ocasiões ele acabou viralizando nas redes sociais por conta de suas brincadeiras, seja na arquibancada assistindo a um jogo de seu pai ou em casa com sua família.

Sua última aventura foi em um barco. Não que ele fizesse algo muito fora do comum, mas ele novamente se distinguiu de seus irmãos e do resto de sua família. Todos eles posaram normalmente para uma foto com uma bela praia ao fundo e Mateo, longe de fazer tal pose, colocou um dedo na frente de seu olho fechado.

Seja porque o sol o incomodava, porque ele queria fazer uma brincadeira, ou por qualquer outro motivo, ele se tornou a parte mais chamativa da imagem. Os outros pousaram normalmente e nem perceberam.

Não deixa de ser uma notícia curiosa e simpática sobre as férias de Leo Messi. Após uma temporada decepcionante no campeonato com o Barcelona, ​​o argentino está relaxando para poder enfrentar seus compromissos na Liga dos Campeões. Será a oportunidade final para a temporada não ser um desastre.