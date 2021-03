Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappé, fora do 'top 3' de Tite

Faltam praticamente quatro semanas para o jogo entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Tite, técnico da 'Canarinha', deixou Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappé de fora do 'top 3' em entrevista ao 'FIFA.com'.

Quem foram os escolhidos? A resposta foi surpreendente: "Primeiro Neymar, segundo Lewandowski e terceiro De Bruyne".

O treinador, em relação ao debate Pelé-Messi, não teve dúvidas. “Pelé é incomparável. Quem quer comparar Pelé com outro atleta não sabe de nada”, disse.

Finalmente, Tite falou sobre o confronto contra a 'Albiceleste' pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. “A Argentina tem grandes individualidades. Para mim, Brasil-Argentina, além de ser eliminatórias para a Copa, é outra competição em si”, concluiu.

O treinador da seleção brasileira também comentou especificamente a evolução de Neymar e citou uma mudança de postura do atleta desde sua transferência do Barcelona para o PSG.