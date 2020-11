"Messi não tem lugar no Atlético porque não está inscrito no clube"

O Atlético de Madrid vive uma situação difícil. A equipe rojiblanco está em posição de não poder contar com Suárez e Torreira neste sábado contra o Barcelona.

Ambos deram positivo para coronavírus e isso tem sido um problema para Simeone. Cerezo, em 'El Larguero', manifestou a sua preocupação: “Estamos preocupados e considerando o bom momento dos dois jogadores com o jogo de sábado. As seleções recebem com carinho os jogadores para que tenham os mesmos controles que nos clubes. Foi azar que dois jogadores contraíssem o coronavírus".

Em relação ao vídeo que tem circulado na rede sobre o churrasco que o uruguaio fez sem máscara, eis o que disse o presidente do clube: “Eles não tiveram controle e aconteceu por acaso. Na Espanha existe um controle que você tem que obedecer. Aqui os jogadores não tomam banho nos vestiários. Nós os controlamos antes e depois do jogo e do treinamento. Quem perde somos nós, os clubes".

E a questão é que ambos não estarão nos próximos jogos do Atlético: "Temos o Lokomotiv, vamos para Valencia, o Bayern está chegando. São jogos muito impportantes e que não teremos tais jogadores ...".

Por outro lado, Cerezo falou sobre uma assinatura hipotética de Leo. “Ele é um jogador do Barcelona. Ele acumulou uma série de problemas que em uma situação normal não acontecem com ele. O Barça não o deixará sair. Quando as águas voltarem ao seu curso, ele voltará. Estamos felizes como estamos agora. Messi não tem lugar no Atleti porque não está inscrito no clube", retrucou.

"Um possível retorno de Griezmann? A vida dá muitas voltas"

Sobre o reencontro com o francês, o presidente colchonero falou sobre a situação de Antoine no 'Can Barça': “Eu Disse a ele: 'Espero que onde você for te tratem e te amem como aqui'. Ele encontrou uma situação complicada. Quando o time vai mal, tudo vai mal. Griezmann é um dos três melhores jogadores da Europa. "

Em relação ao regresso do 'Pequeno Príncipe', Cerezo disse: “A vida dá muitas voltas. Há uns que saíram e outros que regressaram. A única certeza é que Suárez não jogará contra o Barcelona”.

João Félix foi outro assunto a ser discutido. O presidente do Atlético disse que vários clubes o procuraram no verão: "Muitas equipes o queriam. Sabíamos que tinha qualidade como está demonstrando. No ano passado foi a sua primeira Champions League. Foi muito bom e este ano explodiu".

Sobre o grande momento de Morata na Juventus e na Seleção Espanhola, as suas palavras foram as seguintes: “Adoro porque ele merece. Vejam como está lutando pelo gol. Encontrou o caminho e aquele que está a rodar. Foi emprestado por dois anos. A Juventus tem opção de compra, se você pagar".