"Messi renovará com certeza"

Apesar de estar imerso no meio da luta pelo título, o Barça já pensa no futuro e dentro do clube não é cogitada a saída de Messi em 2021.

Lembre-se de que o portal 'El Larguero' apontou há algumas semanas que o argentino estava pensando em cumprir seu contrato e depois deixar o clube.

No entanto, Bartomeu, que já deixou claro alguns dias atrás, voltou a insistir nessa questão e declarou na 'TV3' que Leo continuará na entidade 'culé'.

"Ele se encaixa no que o Barça quer fazer nos próximos anos. Seu contrato termina em junho do próximo ano e ele está em ótima forma para jogar mais dois ou três anos. Ele renovará com certeza", afirmou o presidente.

Da mesma forma, o presidente do Barça continuou na mesma linha: "Não tenho dúvidas de que continuará. Nosso relacionamento é fluido e ele não está zangado. O que aconteceu na redução de salário é que algumas pessoas dentro do clube falaram demais, mas agora eles se foram".

Por outro lado, Bartomeu falou de Setién. "Ele comandará a equipe no resto da LaLiga e da Campeões. Nossa vontade é cumprir o contrato e contar com ele na próxima temporada. Quando fomos vê-lo em sua casa, fomos para planejar seu futuro", afirmou.

Em relação a Xavi, ele disse: "Ele será um treinador do Barça mais cedo ou mais tarde. Ele está qualificado para isso".

Finalmente, o presidente 'culé' se referiu à controvérsia gerada com o VAR. "Isso não tornou a Liga mais difícil para o Barça. É um VAR que deve ser mais parecido com o que é essa Liga. É verdade que houve uma série de decisões que beneficiaram especificamente um adversário. Queremos apenas que o protocolo seja mais claro", concluiu.