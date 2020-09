Messi voltou a treinar com o Barcelona!

O Barcelona voltou a treinar esta segunda-feira e contou, finalmente, com a presença de Lionel Messi. O atacante argentino compareceu pela primeira vez a uma sessão com a equipe nesta temporada depois de resolver o capítulo de sua possível saída.

Messi fez o teste obrigatório de PCR no domingo antes de retornar e na tarde desta segunda-feira foi convocado, assim como o resto da equipe. E entre as expectativas criadas, o jogador apareceu em Sant Joan Despí uma hora e meia antes da sessão.

No entanto, a estrela argentina ainda não se juntou ao resto de seus companheiros. Segundo 'Goal', assim como Philippe Coutinho, o craque atuou individualmente porque ainda aguarda o resultado do segundo exame do coronavírus antes de trabalhar com todo o elenco.

Fazia uma semana desde que o resto dos membros da equipe começaram a trabalhar com Ronald Koeman. No entanto, o argentino decidiu não comparecer nem mesmo para os exames do coronavírus em meio ao 'caso Messi'.