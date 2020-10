"Meu futuro? Não sei o que vai acontecer..."

Lautaro parece ainda não ter certeza sobre como será a sua carreira nas próximas temporadas. O argentino, que continua na mira do Barcelona, ​​não quis entrar em detalhes sobre o que o espera nos próximos anos.

Enquanto a Inter de Milão trabalha para evitar que os catalães levem seu atacante, ele preferiu não ser definitivo ao receber questionamentos a respeito do futuro. Sua mensagem foi muito clara na véspera da partida contra o Shakhtar Donetsk pela Champions League.

“Neste momento só posso dizer que faço o meu melhor para crescer e ajudar a minha equipe. Não sei o que vai acontecer, mas estou feliz aqui e agradeço pelo seu carinho da torcida e do pessoal do clube, que sempre estiveram presentes ao meu lado", disse o ex do Racing.

Por outro lado, Lautaro, que protagonizou um episódio bastante polêmico durante a mudança no jogo contra o Genoa, explicou por que encheu o banco de socos.

"Estava com raiva só de mim mesmo, não tinha jogado como queria. Fiquei furioso, mas agora só penso no próximo jogo", contou o atacante argentino.