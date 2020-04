Milan negociará a transferência de Rebic

O Milan já planeja a próxima temporada, mesmo com a dúvida de Zlatan Ibrahimovic. O sueco, que chegava ao mercado de inverno, podia continuar, mas com uma condição específica. É por isso que a equipe 'rossonera' apostará em Rebic.

Rebic chegou no verão passado à disciplina do clube italiano. Ele chegou por empréstimo do Eintracht Frankfurt, em uma negociação com André Silva. E agora, o grupo transalpino quer fazer do empréstimo uma compra.

O 'Gazzetta dello Sport' informou que os planos do Milan são comprar os direitos de um jogador de futebol que, na reta final antes da paralisação, não parou de marcar gols importantes para se aproximar da Europa.

A intenção da equipe 'rossonera' é negociar com o Eintracht Frankfurt a transferência do atacante croata, que marcou sete gols, todos a partir de 19 de janeiro.

Junto com Rebic, no ataque do Milan, estará Rafael Leão. O ex-Lille foi a grande aposta no mercado da Lombardia como um todo e espera-se que em seu segundo ano ele dê um salto em sua carreira.