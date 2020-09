Milan sobrevive sem Ibrahimovic e conquista três pontos

O Milan visitou o Crotone na segunda rodada da Serie A e conquistou a vitória. A equipe de Piolo somou seis de seis em um compromisso que Zlatan Ibrahimovic perdeu.

O atacante deu positivo para coronavírus e teve que se isolar rapidamente, então assistiu ao jogo contra o Crotone do sofá de casa. Até o último suspiro de descanso, o Milan estava se lembrando desse fato.

Cordaz conseguiu proteger o gol contra Çalhanoglu e Brahim, mas Rebic caiu na área no final do primeiro tempo e o VAR confirmou que estava dentro da área. Portanto, pênalti confirmado.

Kessie não hesitou e fez o primeiro gol com um chute certeiro e impossível de parar.

Brahim. o jogador emprestado do Real Madrid vai dar muito que o falar na Serie A e no Milan. O atacante estava de costas para o gol, deu meia-volta e surpreendeu Cordaz, pois esperava um passe pelas costas. O malagueño estreou assim com o Milan na competição