Modric não interfere no caminho de Odegaard

O que acontecerá com Martin Odegaard? Há um acordo tácito para ele permanecer no Real por mais um ano, mas seu excelente desempenho na Real Sociedad mudou o plano, especialmente quando a crise do coronavírus atingiu as expectativas de contratações.

Modric tem contrato até 2021 e, apesar de seu papel na equipe merengue ter perdido peso, o croata continua sendo importante nos níveis de futebol, vestuário e liderança.

O Real Madrid vê os dois jogadores compatíveis e a permanência de Modric não significa que Odegaard não possa jogar sob o comando de Zidane. O norueguês surpreendeu o técnico francês e o clube apostará na juventude.

O desempenho do jovem futebolista nórdico na Real Sociedad, após sete gols e oito assistências, fez dele um dos atacantes mais destacados até agora no campeonato. E o Real já está com pressa depois de vários anos de empréstimos e rotações.