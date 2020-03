Mourinho chega a maior sequência sem vencer de toda sua carreira

Como as coisas mudaram para o Tottenham em meio ano, de finalista da Champions League e quarto na Premier a ser eliminado nas oitavas e ver a Europa cada vez mais longe.

Depois de perder por 0-1 em Londres, os 'spurs' não conseguiram virar o jogo no Red Bull Stadium contra um RB Leipzig fresco, animado e letal. Os dois gols de Sabitzer e um do recém-contratado Forsberg completaram a vergonha.

A cara da decepção é a de José Mourinho. O técnico português chegou em novembro após a demissão de Pochettino, responsável pelos sucessos do Tottenham, e o treinador não conseguiu mudar a situação a ponto de chegar ao fundo do poço com os 'spurs' e como treinador.

Contra o RB Leipzig, o Tottenham encadeou seu sexto jogo sem conhecer a vitória, que é a pior sequência sem vencer de José Mourinho em seus 20 anos de carreira como treinador, como apontou o analista 'MisterChip'.

A dinâmica começou precisamente com a derrota na partida de ida da Champions. O 0-1 do RB Leipzig, com o gol de Timo Werner de pênalti, precedeu as outras duas derrotas fatais para as aspirações do Tottenham na Liga Inglesa.

Em 1º de março, o time de Mourinho perdeu por 2 a 1 contra o Chelsea e, no dia 4, bateu o Wolves em sua própria casa. Bergwijn abriu o placar para o Tottenham, Doherty empatou e Aurier voltou a colocar seu time na frente, mas Diogo Jota e Raúl Jiménez viraram a partida em Londres.

Depois foi a vez da queda na FA Cup nos pênaltis contra o Norwich City após empatar em 1 a 1 e uma partida equilibrada contra o Burnley (1 a 1), que coloca o Tottenham a quatro pontos na Europa League e a sete das posições da Champions League.

Os "spurs" não levantam a cabeça, que pareciam melhorar no início da "era Mou". As lesões de Harry Kane e Son foram foram um golpe e tanto para o clube, embora o treinador português ainda tenha esperanças de que a volta do atacante inglês sirva para dar asas a um Tottenham em depressão.