José Mourinho concedeu entrevista coletiva após a vitória sobre o LASK, da Áustria, em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Liga Europa de 2020/21.

Confira no vídeo acima o depoimento do treinador, que um elogiou Pierre-Emile Højbjerg e brincou com a tentativa do 'giro de Zidane' que o dinamarquês, um dos destaques da partida.