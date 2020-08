Müller, o alemão com mais partidas na Champions League

Thomas Müller já era um mito do futebol alemão, mas sua lenda foi emoldurada por luzes neon no confronto das quartas-de-final contra o Barcelona. E é que ele fez sua 113ª partida pela Liga dos Campeões, tornando-se o alemão com mais jogos na competição.

Além disso, não poderia começar melhor para ele, pois aos três minutos ele marcou o primeiro gol do jogo para dar ainda mais vigor à sua comemoração.

Contra o Chelsea ele igualou Phillip Lahm, outra lenda do país, mas sua história ainda pode crescer mais. Ao confronto contra os catalães ele chegou com sete participações nesta edição, nas quais havia marcado dois gols e uma assistência.

No total, estamos falando de um total de 45 gols e 19 assistências, seis amarelos e um cartão vermelho desde que estreou na competição a 10 de março de 2009 nas oitavas-de-final contra o Sporting (7-1).

Agora são Carles Puyol (115) e Gerard Piqué (116) os próximos desafios que Müller tem para continuar subindo na classificação histórica. Há também um ex-jogador do Bayern, Xabi Alonso, que deixou sua marca com 119 jogos.