Müller quer o Barça: "Estamos ansiosos para jogar essa partida"

As coisas estão afunilando na Champions League. Barcelona e Bayern vão medir forças. Eles são dois dos fortes candidatos ao título e um ficará pelo caminho.

Müller falou sobre esse confronto e deixou claro que o Bayern não tem medo do Barça. "Nós realmente queremos enfrentá-los, cada um de nós está ansioso pelo jogo", disse ele.

Porém, ele alertou que não será fácil derrotar os 'culés'. "O Barça não é campeão da Espanha, mas em jogo único e contra esses jogadores... tudo pode acontecer", alertou.

Porque os títulos,contra um gigante como o Barcelona, ​​são de pouca utilidade. “Você pode jogar todas as suas sequências e recordes no lixo. Vamos enfrentar o jogo com um misto de autoconfiança e humildade. Somos espertos, claro”, enfatizou.

Müller pode se orgulhar de ser um dos 31 jogadores ativos mais experientes na Liga dos Campeões. E sua lenda pode continuar a crescer se conquistar a 'Orelhuda'.