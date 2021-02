Müller supera o coronavírus e já volta aos treinos

Müller, atacante do Bayern de Munique, já está completamente recuperado do coronavírus! O alemão, que testou positivo ainda no Catar horas antes da final contra o Tigres, voltou aos trabalhos nessa quinta-feira.

O clube alemão divulgou um vídeo nas redes sociais com a volta do ídolo. O atacante ainda não pode treinar com o grupo e se exercitou separadamente.

A outra boa notícia para o 'campeão de tudo' da última temporada, foi a volta de Serge Gnabry ao se recuperar de um problema muscular na coxa esquerda.