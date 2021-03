Muriel, impactado pela qualidade técnica do Real Madrid

O colombiano Luis Murial, que marcou o único gol da Atalanta na derrota por 3 a 1 sofrida para o Real Madrid que significou a eliminação da equipe italiana da Liga dos Campeões, garantiu que o que mais o impactou foi a qualidade técnica dos jogadores merengues e sua serenidade apesar da importância do duelo.

"Do Real Madrid com certeza me impactou sua capacidade de jogar mesmo quando estávamos pressionando fortemente. Eles sempre combinavam bem, conseguiam se livrar da nossa pressão de forma fácil. Isso é o que ficou na minha mente. Além disso, é uma equipe joga um mata-mata como favorito, que se perdesse teria muitos problemas, e que jogou com uma serenidade que me impressionou", disse Murial ao acabar o jogo, em declarações dadas à 'Sky Sport' italiana.

O atacante colombiano, que marcou de falta no estádio Alfredo di Stéfano, reconheceu que diz adeus à Champions com muitos remorsos:

"O desgosto é grande, até o primeiro estávamos jogando como queríamos. Esse gol nos tirou a convicção", disse ele ao se referir ao gol do francês Karim Benzema, que abriu o placar com passe de Luka Modric após um passe errado do goleiro Marco Sportiello.