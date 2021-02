Assim definem o Barcelona na França: velho e em fim de ciclo

As coisas não vão nada bem para o Barcelona. O time de Koeman parecia ter se encontrado, mas os duelos em jogos decisivos deixaram evidente que ainda falta muito.

A mais recente goleada sofrida pelo Barça foi diante do PSG. O 1-4 com direito a 'hat-trick' de Mbappé ainda está dando o que falar. Giuly, ex-jogador do PSG, analisou a partida em declarações ao 'Le Parisien'.

"O Barcelona foi pequeno porque houve um enorme PSG. É verdade que o Barcelona está ficando velho e no fim do seu ciclo. Mas o PSG fez um jogo perfeito", disse Giuly.

"O destaque para Kylian é que o jogo foi perfeito para ele: um espaço de jogo grande, com profundidade e espaço entre as linhas. Com a velocidade que tem, estava no seu "ambiente". E que habilidade de frente ao gol... Quatro oportunidades claras e três gols", completou.

No entanto, o francês pediu calma para aquelas que apontam Mbappé como sucessor de Messi. "Mbappé será Bola de Ouro em breve, todos sabemos disso, mas ainda precisa de mais consistência. O que Leo fez nos último 15 anos não pode ser comparado a um 'hat-trick'. Compará-lo com Messi não faz sentido. Deixem que Mbappé faça o seu próprio caminho: seu destino não é ser um novo Messi, mas sim se transformar em Mbappé", concluiu.