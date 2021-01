"Neste ano marcam muitos pênaltis contra a gente"

Thibaut Courtois, goleiro belga do Real Madrid, reclamou de uma jogada em impedimento que antecedeu o lance do pênalti e o segundo gol do Athletic Bilbao nas semifinais da Supercopa Espanhola.

“Temos a filosofia de começar a jogar de trás e a dada altura temos de procurar mais profundidade. Não é desculpa, é o nosso estilo de jogo. O primeiro gol foi um passe infeliz que pode acontecer e o segundo gol vem de impedimento antes do escanteio, depois veio uma segunda bola que foi pênalti”, denunciou.

"É uma jogada que marca o jogo porque estava impedido. Na segunda metade jogamos melhor, mas não conseguimos empatar", acrescentou aos microfones do 'Vamos'.

Courtois ficou triste com a eliminação, mas tentou enviar uma mensagem de ânimo ao Real Madrid, convencido de que a reação virá em breve. "Estamos desiludidos, queríamos vencer e jogar a final e, obviamente, lutar para defender o título que conquistamos no ano passado, mas não acabou sendo".

"A primeira parte nos marca por duas jogadas infelizes que nos custaram dois gols e não marcamos. Na segunda parte tivemos azar, duas bolas na trave e a bola não queria entrar mas jogamos bem. O primeiro tempo podia ser melhor", analisou.

O goleiro do Real Madrid lamentou a falta de sorte nos chutes de Marco Asensio. “Não creio que hoje não estávamos com uma sólida zaga. Um é um passe errado devido ao nosso estilo de jogo e o segundo é um pênalti que neste ano marcam muito contra a gente. É preciso fazer gols, Marco chuta perfeito no gol e dá azar. É preciso continuar trabalhando e lutando, mesmo que seja uma pena não poder jogar a primeira final do ano'.