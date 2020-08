Neuer x Ter Stegen: quem leva mais gols e quem faz mais defesas?

Manuel Neuer ocupou durante muitos anos o posto de melhor goleiro do mundo. Porém, após um período de lesões e incertezas, ele viu seu compatriota Ter Stegen despontar no cenário internacional pelo Barcelona. Agora, o arqueiro do Bayern está de volta e novamente vive uma grande fase em sua carreira. Mas qual é o melhor goleiro alemão na atualidade?

Para Karl-Heinz Rummenigge, CEO do Bayern de Munique, "Neuer é um goleiro de classe mundial e Ter Stegen ainda está a caminho de ser".

É claro que essa foi apenas uma bravata dita pelo dirigente alemão, uma vez que Stegen é reconhecidamente um dos grande goleiros do mundo e, para muitos, é o melhor da atualidade. É verdade que para defender seu jogador, Rummenigge não precisava ter desmerecido o goleiro do Barcelona, mas a postura do cartola não é exatamente uma surpresa.

Ainda mais pelo fato de que Neuer e Stegen ficarão frente à frente nesta sexta-feira (14), na partida entre Bayern de Munique e Barcelona, pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

Para saber quem vive o melhor momento, o portal 'Goal' separou os números dos dois arqueiros nesta temporada.

Ter Stegen vs Neuer

Partidas jogadas

45 (Ter Stegen) x 48 (Neuer)

Gols sofridos

42 (Ter Stegen) x 47 (Neuer)

Gols sofridos por partida

0,93 (Ter Stegen) x 0,98 (Neuer)

Finalizações por partida

10,24 (Ter Stegen) x 8,79 (Neuer)

Passes por partida

33,9 (Ter Stegen) x 37,1 (Neuer)

Precisão de passes

85,8% (Ter Stegen) x 86,6% (Neuer)

O primeiro dado que chama a atenção é o fato de que os atacante adversários finalizam menos no goleiro do Bayern, mas mesmo assim ele sofre mais gols do que Stegen. Isso mostra que o goleiro do Barcelona defende mais arremates do que seu rival e é mais decisivo debaixo das traves.

No entanto, Neuer leva vantagem em um outro quesito importante. Os dois goleiros são especialistas quando o assunto é sair jogando com os pés, mas o jogador do Bayern se mostra mais importante na construção de jogo da sua equipe.

Ele tenta em média 37 passes por jogo pelo clube bávaro, contra 34 de Stegen. Além disso, Neuer acumula incríveis seis assistências para seus companheiros, contra duas do goleiro do Barça.

O fato é que os dois estão entre os melhores do mundo na posição e prometem dificulta a vida de Messi e Lewandowski na partida de sexta-feira. Quem ganha com isso é a Seleção da Alemanha.