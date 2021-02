Neymar comemora atuação de Mbappé: "Hat-trick do meu menino!"

Com lesão no adutor esquerdo, Neymar não pôde atuar nesta terça-feira na virada do Paris Saint-Germain sobre o Barcelona. Desde antes da partida, o brasileiro já se manifestava nas redes sociais lamentando sua ausência.

A partida teve placar aberto por Lionel Messi, ex-companheiro do principal desfalque do PSG. E o cenário era sua antiga casa, o Camp Nou. No entanto, Kylian Mbappé entrou em ação para ser o grande protagonista da partida.

O camisa 7 de apenas 22 anos assumiu a responsabilidade sem ter seu parceiro de ataque e empatou ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Kean ampliou antes de Mbappé selar sua grande noite marcando mais dois gols.

Tudo foi acompanhado por Neymar, que usou sua conta do Twitter para exaltar o desempenho do time e principalmente elogiar Mbappé: "Mbappe JOGANDO MUITO..... HAT-TRICK do meu menino".

A expectativa inicial era de cerca de quatro semanas de desfalque para o craque brasileiro. Com isso, não está descartada a sua presença no jogo de volta das oitavas de final, que está marcado para 10 de março.