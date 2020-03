Neymar é alvo do Dortmund após expulsão de Can: "é um bom ator"

Nesta quarta-feira (11), o PSG conseguiu uma grande virada diante do Borussia Dortmund para seguir rumo às quartas de final da Champions League. Os alemães viram o Paris dominar boa parte do jogo e abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo.

Autor do primeiro gol, Neymar teve uma bela atuação na partida e também participou da jogada do segundo tento, marcado por Bernat. Mas é um outro lance envolvendo o brasileiro que está dando o que falar em Dortmund.

Após arrancar com a bola em lance de contra-ataque, o camisa 10 foi parado com falta por trás, por Emre Can. Após o lance, os dois jogadores discutiram com as testas coladas e o alemão terminou empurrando o brasileiro, que caiu no chão. Na sequência, uma grande confusão tomou conta da partida, com empurrões para todos os lados. No fim das contas o árbitro expulsou o alemão do Borussia e deu um cartão amarelo para Neymar.

Após a partida, Michael Zorc, diretor esportivo do Borussia, pareceu bem irritado com o lance e com a expulsão de seu jogador.

“Eu acho que a expulsão é muito grave. Emre o enfrentou e todos sabemos que Neymar é um bom ator. Ele mostrou isso hoje”, disse à Sky Germany.

Lucien Favre, técnico do clube alemão compartilha da mesma opinião de Zorc com relação à expulsão de Can. Ele também parece não ter gostado da comemoração de Neymar no primeiro gol, imitando o modo como Haaland comemora seus gols.

“Foi muito grave (a expulsão). Emre Can teve uma pequena falha, mas Neymar exagerou um pouco. É muito grave, quase ridículo”, disse o treinador.

Por fim, o diretor do Dortmund também criticou a postura da equipe na partida, alegando estar decepcionado com o time e com os jogadore por desistirem.

“Estou decepcionado porque desistimos. O PSG não se esforçou muito para marcar seus dois gols. Não tivemos poder. Não fomos bem. Relaxamos em uma situação crítica”, cobrou Zorc.