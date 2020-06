Novas imagens da suposta agressão a Daniela por jogador do Boca Juniors

Novo capítulo do caso entre Daniela Cortés e Sebastián Villa. Desta vez, foi a ex-parceira do jogador que publicou um vídeo, juntamente com uma mensagem, na qual ela respondeu ao colombiano do Boca Juniors.

"Até quando tantas mentiras? Como todos sabem, denunciei Sebastián Villa porque, durante dois anos, fui vítima de abuso físico e psicológico. Além disso, ele ameaçou prejudicar minha família", escreveu Cortés.

A ex-namorada não parou por aí. "Desde então, um processo judicial começou a reunir evidências e esclarecer o que aconteceu. Na primeira publicação, não dei muitos detalhes porque meu objetivo era pedir ajuda. No entanto, agora vejo a necessidade de fazê-lo, uma vez que circulam nas redes sociais desde então e em suas declarações, todos os tipos de mentiras e deturpações sobre o que aconteceu, algumas delas bastante sérias", afirmou.

"No vídeo que acompanha esta publicação, é possível ver, por exemplo, como Sebastián me procurou insistentemente após os espancamentos (algo que não deve ser feito quando alguém supostamente te rouba e te extorque). Além disso, depois de um de seus ataques, perdi um bebê que estava esperando", disse ela.

"De acordo com várias conversas, membros da minha família pediram que ele parasse de me maltratar e ele aceitou os fatos. Adulterar provas como ele faz é algo muito delicado. Todo esse material e muito mais fazem parte das evidências reunidas em apoio à minha denúncia que já estão sendo investigadas", esclareceu Daniela Cortés.