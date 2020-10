Thibaut Courtois viajou com a Seleção da Bélgica, mas teve que voltar a Madri devido a desconfortos no músculo psoas que fizeram Roberto Martínez dispensá-lo para evitar riscos.

O goleiro deve poder jogar a partida contra o Cádiz, que acontecerá no dia 17 de outubro. Enquanto isso, Courtois trabalha para se recuperar na instalação merengue.

No Instagram, ele comemorou seus sete milhões de seguidores com uma série de respostas sinceras que deixaram evidente seu compromisso com o Real Madrid.

"Desde os onze anos tenho o gol na cabeça, mas nunca imaginei que jogaria no melhor time do mundo. É um sonho que se torna realidade", afirmou.

No que diz respeito ao que sente ao jogar no Bernabeú, o goleiro garantiu que sente "uma felicidade enorme". Por outro lado, ele aproveitou para mandar conselhos a todos aqueles que estão começando no futebol.

"O que sinto quando piso no Bernabéu é uma felicidade enorme, é uma honra poder jogar lá. Digo aos mais jovens que continuem a trabalhar muito e a ver vídeos de outros goleiros para aprender e, acima de tudo, acreditar em si mesmo", continuou. .

Se não fosse jogador, Courtois tinha algo em mente. “Nunca gostei, mas quando criança pensava em algo relacionado à fisioterapia, como minha mãe, ou um professor de Educação Física de uma escola", concluiu.